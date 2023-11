Tak na prawdę to chodzi o redukcję urodzin o 50% w roku 2100 względem business as usual. Jeżeli nie zrobimy niczego z fantazji Earth4all to i tak liczba urodzeń spadnie do 53 milionów z około 134 mln obecnie.



Jak mówił Rosling są dwie rzeczy które obniżają dzietność. Dostępność antykoncepcji i edukacji kobiet. Nie zamierzamy rezygnować z żadnej z nich. A samo ich krzewienie w biednych częściach świata obniży dzietność.