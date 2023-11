A kto to wprowadza taki zamordyzm? A nooooo oczywiscie prezydencik Krakowa z ramienia fajnopolackiego PO. Nie pasuje wam to wykopki? Juz niedlugo w Krk i Wawce bedziecie na deskorolkach pomykac do roboty albo do sklepu bo tak wam rasa panow powie. Samochod teraz jest beeee ale wykopki fajnopolackie jeszcze przyklasna.