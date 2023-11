W masmediach pojawił się w końcu temat męskiej samotności – problem i tak jest bagatelizowany, no ale miło że ktoś zauważył. Pomijam to, że wywiadów czy przemówień na ten temat udzielają kobiety, a prawdziwych ofiar – czyli samotnych mężczyzn, nikt nie zaprosi do TV. Nie wiem czemu, ale się domyślam.

Ktoś podpiął pod to migrantów – w końcu to też mężczyźni i również samotni. No bo jak mieliby nie być samotni, skoro w zależności od kraju pochodzenia 95-99% z nich to mężczyźni…

I teraz najlepsze – skończy się na tym, że opinia publiczna oraz media będą wspierać w samotności głównie mniej lub bardziej opalonych nielegalnych przybyszy z krajów III świata, bo to takie postępowe i „zgodne z narracją” a problem Mirków żyjących samotnie w całym kraju zostanie spuszczony w kliblu ew. przypnie im się łatkę złych, brzydkich, rasistów nienawidzących kobiet i czerpiących ze swojego „uprzywilejowania byciem białym mężczyznom w patriarchalnym świecie” sprawców całego zła.

Chciałoby się powiedzieć – jak nie masz dziewczyny ani kolegów to nie patrz na rodzinę i wyjedź jak najdalej od tego nienawidzącego młodych mężczyzn kraju, no ale większość samotnego chłopa jest tak zniszczona psychicznie, że dostaje PTSD od samej myśli o samodzielnej podróży na kilka dni poza swoją gminę, a co tu dopiero mówić o samotnej, samodzielnej wyprowadzce do innego kraju…

Tak więc polskie chłopy będą co prawda coraz bardziej samotne, za to podwyższy się podatki i zwiększy inflację, żeby przypadkiem w tej samotności nie pomyśleli o rzuceniu pracy i życiu z oszczędności…