Wybrali sobie Hamas który ich teraz używa jako żywych tarcz to mają efekt. Palestyńczycy powinni powstać przeciwko Hamasowi i zlinczować wszystkich terrorystów - muszą zrozumieć że to ich jedyne wyjście żeby przeżyć. Jak tego nie zrobią to większość zginie pod gruzami które IDF wepchnie do morza i tak skończy się Strefa Gazy - ofiar będzie pewnie co najmniej 500k - te 14k to dopiero początek. Zacznie się na poważnie kryzys humanitarny to Pokaż całość