Kody to była norma początek lat 2000 na terenie wawy chodząc po ulicach co chwilę latały grupki żeby kogoś skroić i nikt jakoś afery z tego nie robił. Kastet w kieszeni albo kosa to był standard teraz wszystko takie delikatne jak się nie daj Boże wojna u nas zacznie to biada nam.