Jesteś, za chwilę może cię nie być... Z różnych powodów. Dla jednego będzie to nowotwór, dla innego z pozoru niewinne przejście na pasach czy zawał we własnym domu. Cieszmy się życiem, doceniajmy co mamy i do czego udaje nam się dojść, bo drugiego nie dostaniemy.



Najlepiej w ogóle o tym nie myśleć, żeby nie dojść do wniosku, że ta cała symulacja nie ma sensu.