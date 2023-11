Mam pytanko. Taki radar to antena, która składa się z drucików, generator prądu, który zasila radar i różne komputerki. Wszystko to jest upakowane na jednym samochodzie. Jeśli ktoś wysyła rakietę, która naprowadza się na emisję z radaru to ta rakieta po trafieniu niszczy antenkę, elektronikę i generator prądu. Wydaje mi się, że antenka to najprostszy i najtańszy element radaru. Czy nie dałoby się jej oddzielić od reszty, wozić na przyczepce i łączyć Pokaż całość