Warto podkreślić, że przyjęcie przez sejm uchwały niezgodnej z konstytucją to nie jest koniec świata. Po 1989 miało to miejsce dziesiątki, może nawet setki razy. Można to zobaczyć na liście orzeczeń TK Tylko właśnie TK wtedy uchylał nielegalne uchwały. Cała afera polega na tym, że PiS stwierdził, że wyroki TK może sobie po prostu ignorować. I dlatego "a peło złamało konstytucję pierwsze" to nie jest żaden argument.