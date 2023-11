Zauważyłem czytając komentarze, że bardziej przejmujecie się losem pęcherzy moczowych i jelit, niż losem pobitego człowieka , który zwrócił uwagę, a bezstresowo wychowane Alanki i Brajanki rzuciły się na niego jakby ich życie było zagrożone. Powinni być sądzeni jak dorośli, a nie rozpieszczani przez sąd rodzinny. Zwolennicy wybaczania młodocianym przestępcom to tępaki, zawsze faja im mięknie gdy sami obskoczą we wpier...Tak to wygląda, współczucie dla przestępców to pogarda dla ofiary.