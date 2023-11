Generalnie sądownictwo w Polsce, a raczej jego brak, doprowadził do tego, że w tym kraju nie ma już sprawiedliwości.



Brak sprawiedliwości to upadek demokracji, upadek naszej cywilizacji. To legitymizacja braku poszanowania prawa, bezkarności rządzących. I to od stróżów prawa (czyt. milicji) zaczynając, przez władze samorządowe aż do ministrów czy na prezydencie kończąc. Tu przestępca, bandyta może czuć się bezkarnie, a zwykły obywatel może być gnębiony z każdej strony. Tu ofiara nie ma Pokaż całość