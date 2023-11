Projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży do 12 tygodnia życia przez "osoby w ciąży" wniesiony wczoraj przez Lewicę.



Warto jednak zauważyć, że Lewica w dalszej części projektu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dyskryminuje osoby w ciąży płci innej niż żeńska, gdyż pojawia się tam słowo "małoletnia". Panie i Panowie z Lewicy - bądźmy inkluzywni! Poprawcie to na rodzaj nijaki i napiszcie "małoletniego", a nie tylko wszystko dla kobiet... :D