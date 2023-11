Pieniądz to jedno. Dużo ważniejszy jest czas a raczej jego strata. Świat dziś mocno przyśpieszył a dzieciaki muszą szybko nadganiać np. umiejętności techniczne by cokolwiek w tym świecie znaczyć. I nie jestem z lewej strony. Jestem za tym by w szkole było utylitarnie. Te całe gówno przedmioty to do kosza - religia, wdżwr, jakieś seksedukacje, historii za dużo, polskiego za dużo. Trzeba wprowadzać więcej matmy, AI, programowania, finanse, inwestowanie, obrona cywilna nawet Pokaż całość