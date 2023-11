Dziadkowi pozostala juz tylko walka o dwie sprawy - aby nie popuscic w spodnie i aby nie trafic do pierdla. To sa juz majaki oderwanego od rzeczywistosci starca, ktory wszedzie widzi Niemcow, spiski i dla ktorego kazdy, kto sie nie zgadza z jego skoltunionym i zakompleksionym pogladem na swiat, jest zdrajca narodu. Tak sie konczy szczelna ochrona Kaczynskiego zwartym kordonem przed zetknieciem z rzeczywistoscia i normalnymi obywatelami. Mamy do czynienia z odjechaniem Pokaż całość