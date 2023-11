A wiecie co jest tego przyczyną? To, że Partia Konserwatywna jest szalenie niepopularna. Doprowadziła do Brexitu i rządzi od kilku lat w czasie których wszystko poszło się sypać. Królowa-symbol sobie umarła, ceny wszystkiego poszybowały absurdalnie wręcz w górę, problemy polityczne jak premier rządząca 45 dni, pogarszają się standardy usług publicznych i towarów przez wyjście z unii, mieszkalnictwo jak normalnie sięga dna to teraz dokonało odwiertu... Ich najwięksi przeciwnicy, partia Pracy ma obecnie Pokaż całość