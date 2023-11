Jak myślicie, Hitler 2.0 już się urodził?

Może już chodzi do szkoły?

Może właśnie dostał się na jakąś uczelnię albo zaczyna karierę w polityce...



Była sobie Europa. Był tu spokój i komuś to wadziło.

Odpowiedzialni za to politycy powinni siedzieć za kratami albo zapierd*lać w kamieniołomach.