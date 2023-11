Powinno Wam wystarczyć, że mówią jakimi to oni nie są patriotami. Genetycznymi zresztą... Oni tak się poświęcają dla Polski, a Wy im żałujecie tych paru, parunastu czy parudziesięciu milionów?! Co Wam szkodzi odrobina patriotycznego złodziejstwa? Przynajmniej nie są rudzi, nie mówią po niemiecku (po angielsku zazwyczaj też słabo) i nie lubią Unii...

Zresztą skoro im żałujecie to znaczy, że jesteście zdrajcami Polski i staliście tam gdzie ZOMO! Wy rusko-niemieckie, antypolskie homo-kundle!

