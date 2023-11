Co za obrzydliwa, zakłamana kreatura. W wywiadzie reklamuje się jako osoba moralna, walcząca o lepsze szanse osób niepełnosprawnych. Z instagrama widać, ze to jakaś skupiona na sobie, hedonistyczna, poschizowana wariatka. Dawno nie widziałem tak odrzucającego instagrama. Na dodatek nawet nie wiadomo o co jej chodzi.