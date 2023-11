Polskie "czarne złoto" to wywieźliśmy do ZSRR w minionej epoce.

Teraz to drążymy kilometr pod ziemią jakieś ochłapy, ku uciesze starych dziadków z 50 związków zawodowych.

A i jeszcze kasę na transformację zainwestowaliśmy w przyszłość tego narodu, fundują 13 i 14 emerytury.