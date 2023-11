Kiedy zbliżo się sobota

Żodyn z nich nie umi spać

Każdy myśli już o lotach

Co do kosza dzisiej dać

Może szymla może siwka

Czerwonego albo byczka

Wszystko jedno do pierona

Bele zrobił mi czympiona

Gołymbiorze, gołymbiorze

Im już nic tu nie pomoże

No bo takie hobby mają

Że na niebo zaglądają

Gołymbiorze, gołymbiorze

Im już nic tu nie pomoże

Wszyscy szwarne dziołchy mają

A na niebo zaglądają

We niedziela będzie liba Pokaż całość