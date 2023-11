Eksperyment w postaci równouprawnienia, w piątym pokoleniu, doprowadził do depopulacji europy z rodzimych populacji w stopniu porównywalnym z czarną dżumą. Niektórzy powiedzą że to przez podatki. Pytanie kto za tymi podatkami w większości głosował? Czy ten legislacyjny chłam miałby szasę przejść przy zdrowym systemie praw wyborczych? Chcesz głosować zapisz się do armii i bądź gotowy za to państwo umrzeć