Mogę sie mylić i to tylko moje teorie, ale przewiduję, że Lewica będzie miała coraz większy problem, bo ich najmłodsi wyborcy patrzą na Amerykę i się radykalizują - głównie na polu aborcji, genderowania i klimatu. Do normalnych ludzi to nie przemówi, więc partia może pójść albo w skrajności i budować sobie kolorowy beton, albo rozczarować populację julek i... nie wiem co dalej.