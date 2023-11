Generalnie politycy powinni dorabiać we freak-fightach,

nie musieli by brać łapówek,

jakoś by się udało rozładować napięcia społeczne,

a w Rosji to taki respekt że Putin by naszemu prezydentowi kapcie w zębach przynosił

RN by taką reprezentację sebiksów zebrał że by się rząd podał do dymisji po pierwszym posiedzeniu/gali