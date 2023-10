Trochę nie w temacie, ale z wczorajszej wizyty na SOR:

Tłum ludzi, tablica wyświetla proces, BILETOMAT, awaria męskiego kibla fetor na całą poczekalnię, klimat jak pod mostem i te sprawy, ale do rzeczy,

Dlaczego recepcjonista, albo ratownik na triażu OD RAZU przy rejestracji nie daje skierowania na rentgen, jeżeli połowa (co najmniej) przypadków to urazy?