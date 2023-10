Ciekawe, kiedy (oraz czy...) niemcy zgodnie stwierdzą, że polityka merkel to była dla nich tragedia - i to gospodarcza (zamykanie EJ i związanie sie energetycznie z putinem), oraz ta bardziej długofalowa, imigracyjna

Mleko się już rozlało.Niemcy pokazały już raz że imigranci czy inny niechciany element jest łatwy do usunięcia.Co do gospodarki to jest to bardziej skomplikowany i trudny do naprawienia problem.