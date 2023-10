Dzisiejszy Korwin to już nie ten sam Korwin co gdy wychodził z Nowej Prawicy to partia się zawaliła. Na swoim łonie wyhodował nowych Korwinków, którzy dzielnie będą walczyć o 5 procent. Po co głosować na starego, skorą są takie same tylko młode, bardziej perspektywiczne. Dziadunio stracił blask.



Większą stratą dla Konfederacji byłoby odejście Brauna, który przyciąga do głosowania niemałą rzeszę szurostwa. To jest pokaźna część elektoratu.