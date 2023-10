Obejrzałem cały wywiad. Naprawdę Sachajko ma anielską cierpliwość, bo prowokowała go takimi wysrywami, że niejeden by się zamachnął na ten pusty łeb xD Jak zaczęła się sapać do niego w stylu "Nie ma pan macicy, więc proszę się nie wypowiadać o aborcji, ok!?" to musiałem zapauzować i przejść się po korytarzu.