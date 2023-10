Te poszukiwania ze strony Policji są opisywane tak jakby prowadzili akcję w Górach Skalistych albo jakiejś średniowiecznej puszczy, a to jest lasek w centrum miasta. Jeśli na końcu wyjdzie, że ten typ naprawdę chował się tam przez dwa tygodnie to nie mam pytań co do skuteczności działań tej formacji. Może niech zadzwonią do Tommy Lee Jonesa.