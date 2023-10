Komendant wg prokuratury Ziobry ma status pokrzywdzonego. Ciekawe czy w takim razie znaleźli już sprawcę i jaki status dostał ten ochroniarz co mu sufit spadł na głowę i trafił do szpitala.



To jest obraz państwa pisowców, jesteś z partią rządzącą - jesteś chroniony obojętnie co zrobisz ¯\(ツ)/¯