Ja od telefonu oczekuje, że będę mógł dzwonić, pisać smsy, maile i przeglądać net. Nic więcej. Kiedy stłukłem telefon to kupiłem jakiegoś Samsunga w promo za 699pln. 4ram, 64gb pamięci.



Jezu jak to chodziło topornie. Jak kupiłem jakieś Xiaomi 9a za 350 (jakieś promo jak to wypuścili na rynek) to jakbym przesiadł się na rakietę. Tylko ta rakieta miała 2gb ramu, a mimo to nic się nie wieszało, nic nie mulilo.



