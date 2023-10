Ta Rosja to już miała upaść tyle razy, przegrać, r o z p a ś ć się, a póki co bez większych zmian, są obecnie jakieś prognozy co do wojny na Ukrainie? Bo ostatnio trochę przestałem się interesować, ale jeszcze jakoś rok temu, porażka Rosji miała być bardziej niż pewna, tylko że to kwestia czasu. Jak to jest na chwilę obecną, dodatkowo całe wsparcie z UE oraz USA nie dało rady jeszcze Pokaż całość