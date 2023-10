Heh to tak jak z tą akcja, gdzie grupka gnebila jakiegoś chłopaka, a pindzia nagrywała i się tak śmiała do kamery. Też się tłumaczyła, że inni ja zmusili i ona wcale nie chciała iść, tak było panie władzo naprawdę ( ✌ ゚ ∀ ゚ ) ☞



Zawsze to inni są winni tylko nie one