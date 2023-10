Część wszystkim! Stworzyłem taki krótki film animowany na bazie książki Brandona Sandersona - Droga Królów. Przedstawia połowę otwierającego rozdziału - więc dla niezaznajomionych z pisarzem może być to fajny zwiastun do książki. Zapraszam do oglądania i życzę miłego dnia.