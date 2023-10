Najpierw myślałem, że Ozjasz w sądzie koleżeńskim dostanie jedynie upomnienie/naganę i temat o nim ucichnie aż do czasów wyborów do europarlamentu, gdzie dadzą mu jedynkę w jakimś okręgu jako jego last dance. Po dzisiejszym dniu uważam jednak, że go wywalą, a przy tym usuną mu konto na X/FB.