Zawsze tak myślałem i te wybory tylko potwierdziły że władza ma wyborców za debili (refernedum) a wyznawcy PiSu (bo wyborcami sa przy okzaji) to kolejni debile, przykłady:



1. Niejaki Mejza zdobył ponad 7000 głosów w swoim okregu - wniosek jest taki że kandydatem mógł by być, morderca, gwałciciel, pedofil a nawet sam diabeł a PiSowiec który co niedziele jest w kościele i tak by zagłosował bo kandydat jest z PiSu.



2. Referndum: Pokaż całość