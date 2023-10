Korwin ma dopiero 3 wynik na liście Konfederacji w okręgu nr 20

No i to jest chyba najbardziej satysfakcjonujący wynik tego głosowania. Piękny, jasny sygnał pokazujący co sami wyborcy Konfederacji myślą o Korwinie. Bardziej dosadnego niezadowolenia już nie dało się wyrazić.