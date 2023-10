Ze wszystkich partii PSL jest najdalej obok PO by pójść na koalicje z PiSem. PSL jest u władzy, dostanie ministerstwo rolnictwa, tam wszystkie posadki, całe struktury dostaną w agencjach stołki, dalej mamy samorządówkę to na tym PSL sobie odbije dopiero. Jakby poszli z teraz z PiSem to by się wybujali i strzelili sobie w głowę.