Na podstawie "swojej biografii - aka - bo długo siedze na uczelni", na podstawie "aury wyborów", na podstawie "opinii znajomych i przyjaciół", namawianie do darcia kart dobrze wiedząc że z wielu rozwiązań to jest najgłupsze.

Klasyczny tendencyjny, jednostronny artykuł der onet komicznie wskazujący w jakim totalitaryzmie żyjemy. Ofc, o tym że ze wszystkich wyborów ever te są najważniejsze (jak co 4 lata wg opozycji)

Do tego kolejny guru wpychający ciemniaków w karę Pokaż całość