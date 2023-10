Ortodoksi to trochę rak, w sensie normalni pracujący ludzie w Izraelu płaca kupe kasy na tych ortodoksów. Na nich leci kupa kasy w budżetu. To nie jest zdrowa relacja. Do tego mają najwyższy przyrost naturalny ze wszystkich grup społecznych, wiec jest ich trochę więcej. A społecznie są średnio przydatni. Do wojska nie pójdą, najbardziej to się znają na religii główne. Bez reszty społeczeństwa co na nich wywala kase by nie przetrwali.