Widziałam wczoraj u rodziców na tvn24 „wywiad” z memcenem i o ile nie jestem fanka konfederacji o tyle nie dało się sluchac tego krasko. Dziennikarstwo w najgorszym wydaniu, manipulacja, przerywanie, sugerowanie czegos. Hatfu. Oczywiście ojciec fan Tuska wierzy we wszystko co TVN pokaże i przyklaskiwał panu krasko xD nie wiem co gorsze fanatyk TVN czy TVP