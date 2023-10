MSNBC, czyli takie amerykańskie "cała prawda całą dobę", no ale odpalam, słucham i po jakichś ~30 sekundach tego typa słucham, że oni im wysyłają co tak trzeba DO ZWYCIĘSTWA XD

Aż ta towarzyszka to z zachwytu powtórzyła xDDD

A tymczasem to co było do przewidzenia się sprawdziło i pomimo medialnej propagandy Rosja dopięła swego i zabezpieczyła drogę z Donbasu do Krymu...

A dejcie spokój z tym wykopem...