Kompetentny, oczytany, inteligentny - pomijając już nawet to co jest standardem w dzisiejszym świecie - mówiący biegle po angielsku - po prostu był zbyt dobry dla PISu. Oni potrzebują miernot bez własnego zdania, bezmyślnie wykonujących rozkazy płynące z Nowogrodzkiej. Andrzejczak taki nie był, i nie chciał być. To go pogrzebało. Bardzo jaskrawy przykład tego, co dzieje się w innych instytucjach i spółkach skarbu państwa.