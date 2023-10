Pokaż całość

Zapomnieliście dodać że wieniec z tą kartką jest umieszczany co miesiąc od kilku lat i nawet zapadł wyrok sądu który uznał to za legalne:To publiczny pomnik wielu ofiar a nie prywatny grób, ten pan składa wiązanki od długiego czasu, był nawet przez to w sądzie który stwierdził że legalnie ma prawo zostawiać ten wieniec, mimo tego używają nawet wojska aby mu go zabierać. Kaczyński punktualnie o godzinie 6:00 co miesiąc