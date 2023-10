Nie podanie ręki gościom to jest stara zagrywka aby ich zdenerwować. W ten sposób zagrał kiedyś Kwaśniewski który przyszedł na debatę i nie podał ręki Wałęsie a ten się zagotował i widz widział tylko #!$%@? go wałęsę i uśmiechniętego kwacha i Lechu docinał tylko kwachowi. Telewidzowie odebrali to tak że wałęsa to być i CH u j wie co się czepa kwacha. Tak kwacha wtedy został prezydentem.