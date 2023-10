ja prdl..... co za dzbany a 10% to, co na wojarze polityków komisarzy UE prywatnymi samolotami? te newsy juz sa naprawde niemieszne co oni wyprawiaja z reszta europy@! najlepiej cofnac sie do sredniowiecza tam jedynym zrodlem co2 byly krowy, konie reszta zwierzat ludzi i ogniska