Czy ciapaki czy beznapletkowce, trzeba zrozumieć, że ich filozofia życia to traktowanie swoich jak narodu wybranego (zarówno muslimy jak i żydki). Jedni debile mają to wpisane w swoją księgę, drudzy tak samo. To prymitywne zwierzęta. Przez te tysiące lat wojen przyzwyczaili się do tego stanu i wojna oraz nienawiść jest dla nich chlebem powszednim.