Akurat oni mają takiego przeciwnika, że im to coś da. Podobnie szwajcarzy, którzy mają w pierwsze godziny wojny wysadzić wszystkie mosty, pochować się w bunkrach i partyzantka bo nic nie wjedzie.



No a Polska. Jak Rosja zacznie naparzać z artylerii i broni termobarycznej, kasetowej, chemicznej to kalach dużo da. Tylko większą odwagę na śmierć. W ukr ponad połowa obrazek ukr a Rosjan przypuszczam 90% to straty od artylerii. Także ten, nie wkręcajcie Pokaż całość