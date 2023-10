Kolejny clickbait jako to Tesla zła. Jeżeli zdjęcie jest z miejsca opisywanej inwestycji, a zakładam, że jest, to stoją tam 3 Megapacki. Czyli sumaryczny magazyn na niemal 12 MWh energii i mocy niemal 6 MW. Nie dość że pomoże zmagazynować energię do ładowania samochodów na cały dzień podczas picku słonecznego, to jeszcze ustabilizuje lokalną sieć energetyczną. A jak zabraknie, to dostawią jeszcze jeden, a jak trzeba będzie to drugi. Na pewno nie Pokaż całość