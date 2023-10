Oni robią to specjalnie, angażują największych tumanów do zajmowania się polityką, w każdej partii są przygłupy, którzy ewidentnie się nie znają na niczym poza gadaniem bzdur. Robią to po ta, aby inteligentniejszych ludzi zniechęcić do interesowania się polityką, a tymi mniej inteligentnymi się łatwiej steruje dając social itd... Na przykład emerytami, którzy z racji wieku, postępującej starości nie są w stanie ogarnąć co się faktycznie dzieje i łatwo jest nimi sterować.