Przecież to numer Tuska z debaty z Kaczyńskim. Wtedy Tusk kłamał o pielęgniarce Ewie. Powiodło się, lemingi są zachwycone do dziś, więc Nitras bierze przykład z mistrza xD Kłamstwa trudne do zweryfikowania to podstawa kampanii wyborczej Platformy Tuska, ile on pielęgniarek Ew w życiu już spotkał, ile płaczących emerytek, zafrasowanych górników, co się pistolecika Kaczyńskiego naoglądał to też jego.