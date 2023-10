To już tobi się chore. Rozumiem pedofilię itd... ale gość nagrywał filmiki gdy był jeszcze gówniarzem i nagle gdy caly czas sa one publiczne a nie wyciekły nagle to ktoś ma do nich jakieś ale.... sam kiedyś wszedłem na pewne forum gdzie pisałem z 10l wcześniej i po przeczytaniu swoich starych postów stwierdziłem #!$%@? co za debil ... xD. Ludzie dorastają i on napewno tez